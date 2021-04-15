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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

15.04.2021 19:22



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
07.07.2017
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
20.07.2017
Davanın Konusu
2016 Yılına ait Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/382
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

           Davanın Şirketimiz lehine reddine dair Mahkeme kararına karşı davacı tarafça yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kısmen kabulü ile 3 Nisan 2017 tarihli genel kurulda gündemin 6.maddesinde alınan kararın iptaline karar verilmiş olup, Şirketimizce temyiz yoluna başvurulacaktır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.  
Saygılarımızla.
 
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928637


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