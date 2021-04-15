***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi07.07.2017Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi20.07.2017Davanın Konusu2016 Yılına ait Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptaliKarşı Taraf(lar)Ömer DinçkökDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoYalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/382Davanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarDavanın Şirketimiz lehine reddine dair Mahkeme kararına karşı davacı tarafça yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kısmen kabulü ile 3 Nisan 2017 tarihli genel kurulda gündemin 6.maddesinde alınan kararın iptaline karar verilmiş olup, Şirketimizce temyiz yoluna başvurulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928637BIST