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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

04.11.2021 18:26
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
30.06.2014
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
07.07.2014
Davanın Konusu
2013 yılı Genel Kurul Gündemine ilişkin bazı kararların iptali
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
Davanın Tutarı
Yoktur
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi (Eski:İstanbul 31. Asliye Ticaret Mahkemesi) 2014/721 (Eski:2014/ 225)
Davanın Duruşma Tarihi
10.06.2021
Alınan Karar
Bilirkişi raporunun beklenmesi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
24.02.2022
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

             Davanın bugünkü duruşmasında Mahkemece, dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenilmesine, bir sonraki duruşmanın 24 Şubat 2022 günü saat 14:05'e bırakılmasına karar verilmiştir.
 
 
Kamoyunun bilgisine sunulur,
Saygılarımızla,
 
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974886


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Yarım 1.787 1.833 34,72  
Çeyrek 896 917 17,36  
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Gümüş Gr. 7,45 7,46 0,16  
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