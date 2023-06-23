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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

23.06.2023 16:37
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2018 - 27.07.2018 - 28.05.2018 - 03.05.2018 - 01.03.2018-12.2.2018 - 14.12.2017 -20.11.2017 - 21.09.2017 - 13.04.2017 - 02.03.2017 - 17.01.2017 - 18.11.2016 - 22.07.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
30.06.2016
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
22.07.2016
Davanın Konusu
2015 Yılına ait Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
Davanın Tutarı
Yoktur
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/743 E - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi 2018/1148 E
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
Yargıtay tarafından, davacının temyiz isteminin reddine ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce verilen kararın onanmasına karar verilmiş olup, dava bu surette Şirket lehine kesinleşmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161882


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