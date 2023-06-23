***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.09.2018 - 27.07.2018 - 28.05.2018 - 03.05.2018 - 01.03.2018-12.2.2018 - 14.12.2017 -20.11.2017 - 21.09.2017 - 13.04.2017 - 02.03.2017 - 17.01.2017 - 18.11.2016 - 22.07.2016Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi30.06.2016Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi22.07.2016Davanın Konusu2015 Yılına ait Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptaliKarşı Taraf(lar)Ömer DinçkökDavanın TutarıYokturDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yokturİlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/743 E - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi 2018/1148 EDavanın Duruşma TarihiAlınan KararYargıtay tarafından, davacının temyiz isteminin reddine ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce verilen kararın onanmasına karar verilmiş olup, dava bu surette Şirket lehine kesinleşmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarKamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161882BIST