***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 14:42
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunda görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Abdullah Merih ERGİN vefat etmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817979
BIST
17:06118.060
En Yüksek
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|: -2,44%
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|Açılış
|: 120.459
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|Önceki Kapanış
|: 303,75
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304,68
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.558.336
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.503.553
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,77
|51.212.134
|% 11,02
|
|TSPOR
|3,48
|866.681.935
|% 9,78
|
|DESA
|5,60
|46.410.230
|% 8,95
|
|LINK
|28,10
|4.039.355
|% -15,62
|
|DOKTA
|46,72
|62.051.919
|% -14,20
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|GYHOL
|25,80
|9.803.889
|% -11,64
|
|BURVA
|14,50
|150.568
|% -11,04
|
|THYAO
|14,01
|1.872.152.679
|% -3,18
|
|TSPOR
|3,48
|866.681.935
|% 9,78
|
|PETKM
|3,96
|592.766.823
|% -3,65
|
|ASELS
|23,82
|558.011.329
|% -2,62
|
|KRDMD
|2,81
|527.576.479
|% -4,10
|
|IHLGM
|1,23
|389.772.543
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,48
|866.681.935
|% 9,78
|
|EKGYO
|1,63
|377.166.216
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,81
|527.576.479
|% -4,10
|
|ODAS
|2,12
|389.303.077
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7599
|7,7988
|% 0,40
|
|Frank
|6,1310
|6,1679
|% 0,01
|
|Riyal
|1,6001
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|4,68
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,39
|
|Yarım
|969
|994
|2,61
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|53,85
|53,85
|-0,60
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