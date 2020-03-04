***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2020 14:32
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığımız DowAksa Advanced Composites Holdings BV "DowAksa" tarafından, DowAksa'nın %50'sine sahip olduğu Alman prepreg üreticisi "c-m-p GmbH" ‘nin hisseleri Mitsubishi Chemical Advanced Materials şirketine 18,9 Milyon Euro karşılığında satılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824154
BIST
14:49112.506
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.298,93
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.717
En Düşük
110.678
14:496,0825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0211
|Açılış
|: 6,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
14:496,7806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0453
|Açılış
|: 6,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
14:49320,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,09
|Açılış
|: 320,79
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|3,23
|21.927.478
|% 16,19
|
|OZBAL
|2,07
|12.209.814
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.291.930
|% 14,84
|
|CRFSA
|7,55
|64.797.958
|% 9,90
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|GYHOL
|20,60
|3.652.472
|% -5,68
|
|SAMAT
|2,24
|5.922.952
|% -5,49
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|ASELS
|31,18
|1.049.898.444
|% 2,30
|
|THYAO
|11,98
|710.231.248
|% -1,96
|
|KARSN
|1,95
|476.407.323
|% 2,63
|
|GARAN
|10,49
|392.221.214
|% 2,94
|
|HALKB
|6,50
|298.031.270
|% 0,15
|
|KARSN
|1,95
|476.407.323
|% 2,63
|
|ODAS
|2,17
|237.707.575
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,60
|254.580.663
|% 1,56
|
|ADESE
|1,53
|149.431.819
|% -1,92
|
|EKGYO
|1,51
|139.280.650
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7469
|7,7857
|% -0,58
|
|Frank
|6,3260
|6,3641
|% -0,54
|
|Riyal
|1,6138
|1,6219
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|6,78
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,78
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,89
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,44
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|52,38
|52,38
|0,52
|