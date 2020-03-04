***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2020 18:48
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca,
Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminde, ‘Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi' maddesinin yer alması nedeniyle
1-Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 04.03.2020 tarihli raporu ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları uygun bulunan Sayın Lale Develioğlu, Sayın İlknur Gür Uralcan ve Sayın Kamil Batur Şulen'in Bağımsız Üye Adaylıklarının kabul edilmesine,
2-İşbu karar doğrultusunda Genel Kurul'un ilanı ile birlikte Şirketimizin kurumsal internet sitesinde açıklanacak olan ‘Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı' içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımız hakkında bilgi verilmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824334
BIST
18:05110.785
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|: 110.959
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324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.583.513
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.537.814
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.631.140
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.826.004
|% 14,84
|
|KSTUR
|30,60
|77.405
|% 9,99
|
|UZERB
|1,93
|42.042
|% -9,81
|
|SAMAT
|2,15
|9.723.676
|% -9,28
|
|EGCEY
|0,51
|100.831
|% -8,93
|
|EGCYH
|0,34
|193.475
|% -8,11
|
|PGSUS
|51,70
|142.492.329
|% -7,76
|
|ASELS
|29,78
|1.785.864.600
|% -2,30
|
|THYAO
|11,75
|1.122.045.223
|% -3,85
|
|GARAN
|10,36
|655.580.982
|% 1,67
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|HALKB
|6,27
|438.234.376
|% -3,39
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|ODAS
|2,10
|380.253.538
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,47
|231.390.425
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|371.896.300
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|185.583.685
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7699
|7,8089
|% -0,28
|
|Frank
|6,3320
|6,3701
|% -0,45
|
|Riyal
|1,6142
|1,6223
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|6,94
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
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|B. Petrol
|51,88
|51,88
|0,02
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17:59XU030
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