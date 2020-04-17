***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2020 18:56
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında görev taksimi yapılmıştır. Buna göre
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Raif Ali Dinçkök,
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Ahmet Cemal Dördüncü,
seçilmişlerdir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839110
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
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|: 98.287
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383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6459
|8,6893
|% 0,24
|
|Frank
|7,1393
|7,1823
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8401
|1,8494
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-31,39
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,61
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.474
|-49,40
|
|Tam
|2.486
|2.550
|-47,00
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-24,70
|
|Çeyrek
|606
|620
|-12,30
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,17
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
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|B. Petrol
|28,53
|28,53
|0,71
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