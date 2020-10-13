***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 08:30
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2019 - 07.05.2019 - 18.04.2019 - 15.11.2018 - 26.10.2018 - 27.08.2018 - 28.06.2018 - 07.05.2018 - 08.03.2018-23.02.2018 - 25.12.2017 - 26.10.2017 - 15.09.2017 - 17.07.2017 - 18.05.2017 - 11.04.2017 - 10.02.2017 - 12.12.2016 - 14.10.2016 - 15.04.2016 - 29.01.2016 - 02.10.2015 - 10.04.2015 - 26.11.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Davaya ilişkin olarak Mahkemece verilen davanın reddi kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna başvurulmuş olup, davalılarca istinafa cevap verilmiştir
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880985
BIST
11:211.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,03
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:217,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:219,3307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:21488,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 488,30
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:21
|KLGYO
|14,08
|10.890.049
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.900.792
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|291.209
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|IHGZT
|7,47
|37.147.646
|% -10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|697.947
|% -9,99
|
|ODAS
|3,57
|572.824.066
|% 2,29
|
|SASA
|17,45
|280.655.934
|% 2,77
|
|GARAN
|7,11
|273.946.530
|% -0,42
|
|TUKAS
|12,83
|241.181.172
|% 7,45
|
|KERVT
|8,24
|223.875.554
|% 7,01
|
|ODAS
|3,57
|572.824.066
|% 2,29
|
|SKBNK
|1,75
|174.889.708
|% 1,74
|
|ISGYO
|2,16
|148.320.651
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,84
|116.413.633
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,58
|223.689.060
|% 0,00
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9023
|7,9068
|% 0,23
|
|Euro
|9,3248
|9,3307
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,2718
|10,3233
|% -0,01
|
|Frank
|8,6478
|8,6999
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1022
|2,1127
|% 0,29
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-2,28
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|0,21
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:31BSOKE
Yüzde 5.43 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 203, 374 adet işlem
-
11:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SAHOL, KOZAA
-
11:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler OYAKC, DOHOL, TTKOM
-
11:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 5 kaybederek (% -0.05 ) 1, 073
-
11:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, ETYAT, OSTIM, UZERB, IZFAS, BMELK, VANGD, KERVN, KLGYO, DAGI