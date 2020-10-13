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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2020 08:30
GÜNCEL HABERLER



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2019 - 07.05.2019 - 18.04.2019 - 15.11.2018 - 26.10.2018 - 27.08.2018 - 28.06.2018 - 07.05.2018 - 08.03.2018-23.02.2018 - 25.12.2017 - 26.10.2017 - 15.09.2017 - 17.07.2017 - 18.05.2017 - 11.04.2017 - 10.02.2017 - 12.12.2016 - 14.10.2016 - 15.04.2016 - 29.01.2016 - 02.10.2015 - 10.04.2015 - 26.11.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Davaya ilişkin olarak Mahkemece verilen davanın reddi kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna başvurulmuş olup, davalılarca istinafa cevap verilmiştir
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880985


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Riyal 2,1022 2,1127 % 0,29  
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11:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.921 -2,28  
Altın Gr. 488 488 0,20  
Cumhuriyet 3.224 3.272 2,00  
Tam 3.209 3.289 -3,43  
Yarım 1.551 1.591 -1,66  
Çeyrek 778 795 -0,83  
Gümüş.Ons 24,91 24,95 -0,16  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,04  
B. Petrol 41,93 41,93 0,21  
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