***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2020 19:06
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 maddesine uygun olarak Şirketimiz sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle toplam sorumluluk limiti 81.000.000 TL olan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde imzalanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891268
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 1.328
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En Düşük
455,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|34,98
|27.871.601
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.477.204
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|937.581
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.552.297
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.918.556
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.207.235
|% -9,99
|
|SAFKR
|16,68
|138.043.591
|% -9,54
|
|KLMSN
|20,14
|30.950.775
|% -8,37
|
|RODRG
|14,00
|7.274.289
|% -8,08
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|THYAO
|12,19
|1.345.899.367
|% -0,49
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,17
|1.046.223.813
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7540
|7,7615
|% -1,27
|
|Euro
|9,4304
|9,4432
|% -0,78
|
|Sterlin
|10,4454
|10,4978
|% -0,29
|
|Frank
|8,6834
|8,7357
|% -0,66
|
|Riyal
|2,0638
|2,0742
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|3,11
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,12
|
|B. Petrol
|48,37
|48,37
|0,12
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