***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 16:36
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında görev taksimi yapılmıştır. Buna göre
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Raif Ali Dinçkök,
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Ahmet Cemal Dördüncü,
seçilmişlerdir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927493
BIST
17:041.379
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.380
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458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:04
|QUAGR
|21,90
|1.185.338
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.607.438
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.585.114
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.580.448
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.210.418
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|20.293.056
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.536.691
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,33
|1.797.319.920
|% 5,67
|
|GARAN
|6,69
|1.055.733.194
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,38
|691.817.886
|% 0,54
|
|FENER
|32,48
|612.308.267
|% 3,77
|
|THYAO
|11,76
|607.218.034
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,78
|497.132.078
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,09
|467.771.981
|% 0,97
|
|TSKB
|1,28
|292.763.001
|% -4,48
|
|GARAN
|6,69
|1.055.733.194
|% 1,06
|
|EREGL
|17,33
|1.797.319.920
|% 5,67
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1437
|8,1498
|% 0,00
|
|Euro
|9,7237
|9,7305
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,1774
|11,2335
|% 0,09
|
|Frank
|8,8055
|8,8585
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1673
|2,1781
|% 0,04
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.749
|1.749
|15,85
|
|Altın Gr.
|458
|458
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|22,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,15
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
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