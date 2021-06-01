***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 16:19
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde 1 Haziran 2021 itibarıyla,
Pazarlama, Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Sabri Arca'nın İştirakler ve Özel Projeler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev değişikliğine,
Tekstil Direktörlüğü'nün kurulmasına ve Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapan Sn. Haydar İnan'ın Tekstil Direktörü olarak görev değişikliğine,
Enerji Direktörlüğü'nün isminin Enerji ve Yardımcı İşletmeler Direktörlüğü olarak değiştirilmesine,
Tedarik Zinciri Direktörlüğü'nün isminin Tedarik Zinciri ve Yatırım Direktörlüğü olarak değiştirilmesine, Yatırım ve Bakım Direktörlüğünün kapatılmasına ve bu görevi yapmakta olan Sn. Abdullah Ocak'ın Tedarik Zinciri ve Yatırım Direktörü olarak görev değişikliğine,
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939347
BIST
17:011.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,50
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:018,5158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:0110,4365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0493
|Açılış
|: 10,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
17:01521,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,14
|Açılış
|: 521,72
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ESEN
|31,68
|144.427.776
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.026.755
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,16
|12.335.828
|% 9,96
|
|METUR
|27,60
|33.958.200
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.201.546
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|103.438.507
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,11
|1.245.545.876
|% 1,50
|
|THYAO
|13,36
|783.612.285
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,22
|587.587.670
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,97
|534.252.075
|% 1,40
|
|EREGL
|19,46
|385.585.225
|% 1,20
|
|YKBNK
|2,22
|587.587.670
|% 3,26
|
|GARAN
|8,11
|1.245.545.876
|% 1,50
|
|ODAS
|2,08
|241.201.546
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|127.997.628
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,94
|169.715.830
|% -0,51
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5144
|8,5158
|% 0,28
|
|Euro
|10,4324
|10,4365
|% 0,47
|
|Sterlin
|12,0345
|12,0949
|% 0,00
|
|Frank
|9,4509
|9,5078
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2642
|2,2755
|% 0,29
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-5,75
|
|Altın Gr.
|521
|521
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.445
|3.497
|4,00
|
|Tam
|3.428
|3.516
|4,24
|
|Yarım
|1.657
|1.701
|2,05
|
|Çeyrek
|831
|850
|1,03
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,08
|
|B. Petrol
|71,21
|71,21
|1,90
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:11EUKYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 091 adet işlem
-
17:10MTRKS
Yüzde 9.74 oranında artışla 36.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 104 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, EKGYO, BIMAS
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 55 artarak (% 0.77 ) 1, 250
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSTIM, NATEN, BEYAZ, DERIM, CELHA, VAKKO, MZHLD, EUKYO, ESEN, METUR