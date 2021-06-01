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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.06.2021 16:19



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimizde 1 Haziran 2021 itibarıyla,
 
Pazarlama, Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Sabri Arca'nın İştirakler ve Özel Projeler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev değişikliğine,
Tekstil Direktörlüğü'nün kurulmasına ve Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapan Sn. Haydar İnan'ın Tekstil Direktörü olarak görev değişikliğine,
Enerji Direktörlüğü'nün isminin Enerji ve Yardımcı İşletmeler Direktörlüğü olarak değiştirilmesine,
Tedarik Zinciri Direktörlüğü'nün isminin Tedarik Zinciri ve Yatırım Direktörlüğü olarak değiştirilmesine,  Yatırım ve Bakım Direktörlüğünün kapatılmasına ve bu görevi yapmakta olan Sn. Abdullah Ocak'ın Tedarik Zinciri ve Yatırım Direktörü olarak görev değişikliğine,
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
  
Saygılarımızla.
  
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939347


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