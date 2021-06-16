***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMüşterek yönetime tabi ortaklığımız DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. üretim kapasite artışına ait yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla, ana hissedarların herhangi bir taahhüt veya kefaleti olmaksızın 100 milyon ABD Doları tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı proje finansmanı kredi sözleşmesi imzalamıştır. Kredi kullanımı 2021 yılı içinde gerçekleşecek olup, kredi iki yıl geri ödemesiz dokuz yıl vadelidir.Kamuoyunun bilgisine sunulur,SaygılarımızlaÖzel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942741BIST