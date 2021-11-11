***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkrilik elyafa yeni kullanım alanları bulma çalışmaları kapsamında Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin m2 kapalı alanda 2.500 ton/yıl kapasiteli air jet iplik eğirme teknolojisiyle kısa elyaftan iplik üretim tesisine ait birinci faz yatırımı deneme üretimlerine başlamış olup yılsonuna kadar tamamen devreye alınacaktır. Projeye ait ikinci etap çalışmaları devam etmekte ve toplam 27.5 milyon ABD Dolar'a sahip yatırım 2022 yılı sonunda 7.500 ton/yıl üretime ve 200 kişilik istihdama ulaşacaktır.AksaFil markasıyla satışa sunulacak ürünümüz akrilik iplik sektörüne Dünya'da ilk kez uygulanan bir teknolojiye sahiptir.Kamoyunun bilgisine sunulur,Saygılarımızla,Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977012BIST