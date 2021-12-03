***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2021 15:00
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 maddesine uygun olarak Şirketimiz sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle toplam sorumluluk limiti 81.000.000 TL olan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde imzalanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980880
BIST
15:191.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 32,11
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:1913,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0769
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:1915,5654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0566
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:19782,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,09
|Açılış
|: 782,18
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:19
|MAKTK
|3,74
|43.686.436
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.757.784
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|182.351.411
|% -9,92
|
|THYAO
|18,76
|2.617.822.380
|% 2,79
|
|GARAN
|11,75
|1.192.635.428
|% 0,86
|
|KRDMD
|9,41
|1.150.518.086
|% 0,64
|
|KOZAL
|134,90
|963.380.742
|% 4,65
|
|SISE
|13,36
|940.725.533
|% 0,30
|
|TSKB
|1,60
|451.345.113
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,20
|225.071.317
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,46
|602.335.192
|% 1,76
|
|THYAO
|18,76
|2.617.822.380
|% 2,79
|
|ODAS
|1,60
|213.746.478
|% 3,90
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7363
|13,7402
|% 0,56
|
|Euro
|15,5262
|15,5654
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,1871
|18,2783
|% 0,15
|
|Frank
|14,8989
|14,9886
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6545
|3,6728
|% 0,41
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,03
|
|Altın Gr.
|784
|784
|4,71
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.156
|5.290
|107,61
|
|Yarım
|2.492
|2.559
|52,05
|
|Çeyrek
|1.250
|1.280
|26,03
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,02
|
|B. Petrol
|71,62
|71,62
|1,95
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 31 artarak (% 1.65 ) 2, 053
-
15:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAKTK, PKENT
-
15:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, KRDMD
-
15:32XU100
Endeks 1, 912 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 21, 136.00 milyon TL de
-
15:32EGEPO
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 156, 410 adet işlem