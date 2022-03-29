***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDavaya ilişkin istinaf incelemesi neticesinde davacı tarafın istinaf başvurusunun kabulü ile Mahkeme kararının usulden kaldırılmasına karar verilmiş olup dava İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/210 Esas sayılı dosyasına kaydedilerek, duruşma tarihi 9 Haziran 2022 günü saat 14:50 olarak belirlenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulurSaygılarımızlaÖzel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013588BIST