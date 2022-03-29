***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2022 08:50
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Davaya ilişkin istinaf incelemesi neticesinde davacı tarafın istinaf başvurusunun kabulü ile Mahkeme kararının usulden kaldırılmasına karar verilmiş olup dava İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/210 Esas sayılı dosyasına kaydedilerek, duruşma tarihi 9 Haziran 2022 günü saat 14:50 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013588
BIST
11:482.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 15,69
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.189
En Düşük
2.182
11:4814,8404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8410
En Düşük
14,7891
11:4816,3063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0282
|Açılış
|: 16,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3400
En Düşük
16,2656
11:48913,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,75
|Açılış
|: 913,06
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ULUSE
|93,65
|1.125.111
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.455.869
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,57
|887.799.450
|% 7,95
|
|CEOEM
|15,93
|38.404.248
|% -9,95
|
|PSGYO
|15,64
|75.621.531
|% -9,33
|
|PKENT
|229,90
|25.339.110
|% -6,73
|
|PENGD
|3,71
|26.672.083
|% -4,13
|
|MIPAZ
|5,76
|5.700.554
|% -4,00
|
|THYAO
|29,38
|905.459.431
|% 1,10
|
|KARSN
|5,57
|887.799.450
|% 7,95
|
|SISE
|14,53
|671.549.977
|% 2,32
|
|KRDMD
|15,25
|628.306.042
|% 0,66
|
|ODAS
|1,91
|424.775.856
|% 6,11
|
|ODAS
|1,91
|424.775.856
|% 6,11
|
|KARSN
|5,57
|887.799.450
|% 7,95
|
|ZOREN
|1,86
|204.771.248
|% 7,51
|
|EKGYO
|2,40
|267.935.441
|% 2,56
|
|SISE
|14,53
|671.549.977
|% 2,32
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8338
|14,8404
|% 0,17
|
|Euro
|16,2911
|16,3063
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,3386
|19,4355
|% 0,01
|
|Frank
|15,7753
|15,8704
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9418
|3,9616
|% 0,15
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-8,56
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|6.046
|6.138
|-68,00
|
|Tam
|6.020
|6.170
|-67,60
|
|Yarım
|2.910
|2.985
|-32,70
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,35
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,45
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:02AKSGY
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 253, 048 adet işlem
-
12:01AEFES
Yüzde 6.48 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 673, 646 adet işlem
-
11:59ZOREN
Yüzde 7.51 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 181, 855 adet işlem
-
11:57ODAS
Yüzde 5.56 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 290, 921 adet işlem
-
11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TCELL, KOZAA