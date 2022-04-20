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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2022 09:49
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında görev taksimi yapılmıştır. Buna göre
  
 
  
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Raif Ali Dinçkök,
  
 
  
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Ahmet Cemal Dördüncü,
  
 
  
seçilmişlerdir.
  
Kamuoyunun bilgisine sunulur
  
Saygılarımızla
  
 
  
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022214


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