***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 09:49
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında görev taksimi yapılmıştır. Buna göre
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Raif Ali Dinçkök,
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Ahmet Cemal Dördüncü,
seçilmişlerdir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022214
BIST
11:182.510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,75
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:1814,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:1815,8812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0652
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8813
En Düşük
15,8030
11:18916,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,35
|Açılış
|: 916,17
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:18
|DAGHL
|20,92
|5.256.725
|% 8,45
|
|MANAS
|26,26
|23.375.666
|% 5,46
|
|SMRTG
|18,04
|201.224.309
|% 5,01
|
|SMART
|5,69
|7.043.843
|% 4,98
|
|SNKRN
|26,50
|104.702
|% 4,91
|
|PEGYO
|1,35
|16.807.021
|% -7,53
|
|ISGYO
|10,39
|43.795.572
|% -6,14
|
|ASUZU
|88,65
|12.937.134
|% -4,88
|
|DOBUR
|46,50
|2.268.068
|% -4,75
|
|KAPLM
|53,20
|3.451.742
|% -4,74
|
|THYAO
|38,74
|2.050.261.015
|% -0,05
|
|PETKM
|10,42
|711.875.399
|% 1,36
|
|GARAN
|14,10
|673.254.944
|% -0,56
|
|KRDMD
|16,27
|649.331.284
|% -0,79
|
|EREGL
|35,64
|624.889.713
|% -0,67
|
|ODAS
|2,51
|305.823.926
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,87
|266.799.658
|% -1,03
|
|ZOREN
|2,22
|200.078.087
|% 1,83
|
|YKBNK
|5,18
|457.735.187
|% -0,77
|
|PETKM
|10,42
|711.875.399
|% 1,36
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6669
|14,6713
|% 0,14
|
|Euro
|15,8738
|15,8812
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,0218
|19,1172
|% 0,19
|
|Frank
|15,3836
|15,4763
|% 0,41
|
|Riyal
|3,8995
|3,9191
|% 0,12
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-8,61
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,10
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:33KAPLM
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 53.15 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 107 adet işlem
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11:32DESA
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 240 adet işlem
-
11:31XU100
Endeks 2, 504 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 13, 941.00 milyon TL de
-
11:31DESA
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 023, 437 adet işlem
-
11:30AVGYO
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 796 adet işlem