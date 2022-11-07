***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMısır piyasasında uzun dönemdir süregelen durgunluk, üretim hatlarındaki duruşlar, ülkenin ekonomik/ticari uygulamaları ve üretim tesislerinin etkinliği değerlendirilerek, söz konusu üretim kapasitesinin Türkiye'deki üretim hatlarında karşılanabilecek olması sebebi ile Şirketimiz'in Mısır'da hızlı servis amacı ile kurmuş olduğu %99.8349 oranında sahibi olduğu ve doğrudan bağlı ortaklığı olan 100.000.000 Mısır Pound'u ("LE") özsermayeli Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE'nin ("Aksa Egypt") hisse başı 100 LE itibari değerindeki toplam 998.349 adet hissesinin tamamının satılması amacıyla potansiyel alıcılarla görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077094BIST