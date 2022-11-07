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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.11.2022 09:41
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Mısır piyasasında uzun dönemdir süregelen durgunluk, üretim hatlarındaki duruşlar, ülkenin ekonomik/ticari uygulamaları ve üretim tesislerinin etkinliği değerlendirilerek, söz konusu üretim kapasitesinin Türkiye'deki üretim hatlarında karşılanabilecek olması sebebi ile Şirketimiz'in Mısır'da hızlı servis amacı ile kurmuş olduğu %99.8349 oranında sahibi olduğu ve doğrudan bağlı ortaklığı olan 100.000.000 Mısır Pound'u ("LE") özsermayeli Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE'nin ("Aksa Egypt") hisse başı 100 LE itibari değerindeki toplam 998.349 adet hissesinin tamamının satılması amacıyla potansiyel alıcılarla görüşmelere başlanmıştır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
 
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077094


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GARFA 19,67 7.514.516 % 9,95  
INVEO 28,30 68.488.831 % 9,95  
COSMO 92,85 457.843 % 9,95  
VKFYO 7,08 16.184.592 % 9,94  
KONYA 2.548,00 106.703.528 % 9,83  
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11:40 Alış Satış %  
Dolar 18,5935 18,6173 % 0,27  
Euro 18,5860 18,6006 % 0,59  
Sterlin 21,1391 21,2451 % 0,36  
Frank 18,6533 18,7657 % 0,28  
Riyal 4,9361 4,9609 % 0,22  
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11:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.676 1.676 -5,88  
Altın Gr. 1.002 1.002 -2,17  
Cumhuriyet 6.688 6.789 37,00  
Tam 6.701 6.759 125,00  
Yarım 3.265 3.304 60,00  
Çeyrek 1.638 1.653 32,00  
Gümüş.Ons 20,66 20,69 -0,18  
Gümüş Gr. 12,32 12,34 -0,13  
B. Petrol 97,88 97,88 -0,69  
Seans Raporu 11:40
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