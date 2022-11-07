***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2022 09:41
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mısır piyasasında uzun dönemdir süregelen durgunluk, üretim hatlarındaki duruşlar, ülkenin ekonomik/ticari uygulamaları ve üretim tesislerinin etkinliği değerlendirilerek, söz konusu üretim kapasitesinin Türkiye'deki üretim hatlarında karşılanabilecek olması sebebi ile Şirketimiz'in Mısır'da hızlı servis amacı ile kurmuş olduğu %99.8349 oranında sahibi olduğu ve doğrudan bağlı ortaklığı olan 100.000.000 Mısır Pound'u ("LE") özsermayeli Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE'nin ("Aksa Egypt") hisse başı 100 LE itibari değerindeki toplam 998.349 adet hissesinin tamamının satılması amacıyla potansiyel alıcılarla görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077094
BIST
11:404.292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 74,55
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.310
En Düşük
4.230
11:4018,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0510
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:4018,6006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1093
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6006
En Düşük
18,3801
11:401.001,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,17
|Açılış
|: 1.001,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:40
|GARFA
|19,67
|7.514.516
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|68.488.831
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|16.184.592
|% 9,94
|
|KONYA
|2.548,00
|106.703.528
|% 9,83
|
|KIMMR
|9,16
|13.697.945
|% -9,93
|
|PRKME
|14,21
|75.011.442
|% -9,09
|
|AYDEM
|17,23
|333.170.254
|% -8,98
|
|ULAS
|8,52
|5.296.040
|% -8,39
|
|ARENA
|16,71
|24.344.043
|% -7,93
|
|EREGL
|36,30
|4.461.562.824
|% 9,01
|
|KRDMD
|13,63
|3.173.979.163
|% 4,85
|
|THYAO
|103,40
|2.522.122.694
|% -0,77
|
|SASA
|146,30
|1.723.137.513
|% 1,95
|
|TUPRS
|433,40
|1.226.734.180
|% 1,21
|
|KRDMD
|13,63
|3.173.979.163
|% 4,85
|
|EKGYO
|4,68
|1.051.999.113
|% 1,74
|
|EREGL
|36,30
|4.461.562.824
|% 9,01
|
|ISCTR
|9,22
|964.794.059
|% 3,02
|
|HALKB
|8,86
|854.549.932
|% 3,75
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5935
|18,6173
|% 0,27
|
|Euro
|18,5860
|18,6006
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,1391
|21,2451
|% 0,36
|
|Frank
|18,6533
|18,7657
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,22
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,88
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.701
|6.759
|125,00
|
|Yarım
|3.265
|3.304
|60,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,13
|
|B. Petrol
|97,88
|97,88
|-0,69
|