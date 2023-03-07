***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2023 18:19
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' uyarınca Bağış ve yardımların üst sınırının her takvim yılı için 50.000.000-TL olarak belirlenmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121186
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,41
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0307
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9577
En Düşük
18,8123
18:0519,9732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1993
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3201
En Düşük
19,9389
18:051.104,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -17,72
|Açılış
|: 1.104,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.102,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9200
|18,9260
|% 0,16
|
|Euro
|19,9732
|19,9810
|% -0,95
|
|Sterlin
|22,3198
|22,4317
|% -1,43
|
|Frank
|20,0166
|20,1372
|% -0,89
|
|Riyal
|5,0261
|5,0513
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-31,82
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-16,98
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.513
|7.596
|-83,00
|
|Yarım
|3.670
|3.717
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.858
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|-0,56
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-3,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ANGEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 325 adet işlem
-
17:58FORMT
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 639, 494 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 5, 951
-
17:57XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 87, 290.00 milyon TL de
-
17:57DERIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 017, 207 adet işlem