***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2023 18:11
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2021 02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akrilik elyafa yeni kullanım alanları bulma çalışmaları kapsamında ilk fazı 2021 yılsonunda devreye alınan air jet iplik eğirme teknolojisiyle kısa elyaftan iplik üretim tesisinin ("Aksafil") ikinci faz yatırım çalışmaları tamamlanmıştır, devreye alma çalışmaları kademeli olarak devam etmektedir. Akrilik elyaf üretim kapasitesini arttırmaya yönelik olarak iki (2) yeni üretim hattının yatırım ve devreye alma çalışmaları ise tamamlanmıştır. Üretimi planlanan ürün gamına göre düzenlenen yeni kapasite raporlarına göre Şirketimizin güncel kurulu kapasitesi akrilik elyaf için 355 bin ton/yıl, Aksafil tesisi için 6.6 bin ton/yıl olarak belirlenmiştir. Kamoyunun bilgisine sunulur, Saygılarımızla, Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128787
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
17:5920,7327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1131
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
17:591.208,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,35
|Açılış
|: 1.208,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1050
|19,1107
|% 0,12
|
|Euro
|20,7276
|20,7409
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,5087
|23,6266
|% 0,53
|
|Frank
|20,6886
|20,8132
|% -0,37
|
|Riyal
|5,0729
|5,0984
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|9,65
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|9,19
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.198
|8.294
|53,00
|
|Yarım
|4.019
|4.059
|26,00
|
|Çeyrek
|2.009
|2.029
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|0,10
|
|B. Petrol
|78,00
|78,00
|0,24
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem