***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.11.2021 02.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkrilik elyafa yeni kullanım alanları bulma çalışmaları kapsamında ilk fazı 2021 yılsonunda devreye alınan air jet iplik eğirme teknolojisiyle kısa elyaftan iplik üretim tesisinin ("Aksafil") ikinci faz yatırım çalışmaları tamamlanmıştır, devreye alma çalışmaları kademeli olarak devam etmektedir. Akrilik elyaf üretim kapasitesini arttırmaya yönelik olarak iki (2) yeni üretim hattının yatırım ve devreye alma çalışmaları ise tamamlanmıştır. Üretimi planlanan ürün gamına göre düzenlenen yeni kapasite raporlarına göre Şirketimizin güncel kurulu kapasitesi akrilik elyaf için 355 bin ton/yıl, Aksafil tesisi için 6.6 bin ton/yıl olarak belirlenmiştir. Kamoyunun bilgisine sunulur, Saygılarımızla, Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128787BIST