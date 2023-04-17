***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2023 09:59
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, tam konsolidasyona tabi tuttuğu bağlı ortaklığı Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE.'nin sermayesinde sahip olduğu payların tamamını 16 Mart 2023 tarihi itibarıyla satmış olması nedeniyle, konsolide finansal rapor hazırlama yükümlülüğü sona ermiştir. 31 Mart 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin finansal tablolar konsolide olarak düzenlenmeyecek ve konsolide olmayan finansal tabloların yayımlanma sürelerine uyulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139134
BIST
11:165.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 24,02
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:1619,3789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:1621,3278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0440
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:161.253,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,24
|Açılış
|: 1.253,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:16
|KOZAL
|24,64
|2.649.591.325
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|3.432.569
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|2.079.190
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.294.542.917
|% 9,99
|
|ATAGY
|5,09
|6.723.487
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|66.822.372
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,40
|13.797.707
|% -8,61
|
|LIDER
|111,70
|14.775.350
|% -6,92
|
|BURVA
|34,56
|24.119.872
|% -6,59
|
|SONME
|31,34
|6.163.917
|% -5,32
|
|KOZAL
|24,64
|2.649.591.325
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.294.542.917
|% 9,99
|
|THYAO
|135,20
|1.102.944.528
|% 0,60
|
|GESAN
|83,60
|549.268.163
|% -2,68
|
|AKBNK
|17,88
|544.435.210
|% 1,76
|
|KOZAL
|24,64
|2.649.591.325
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,87
|314.494.860
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,49
|102.062.274
|% 0,81
|
|ISCTR
|12,23
|429.134.353
|% 0,91
|
|ZOREN
|5,23
|171.549.495
|% 4,39
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3739
|19,3789
|% 0,15
|
|Euro
|21,3031
|21,3278
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,9664
|24,0866
|% 0,07
|
|Frank
|21,5976
|21,7278
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1495
|5,1753
|% 0,12
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.012
|7,36
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|5,72
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.773
|8.878
|87,00
|
|Yarım
|4.285
|4.344
|42,00
|
|Çeyrek
|2.142
|2.172
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,91
|0,13
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|-0,11
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:31AKENR
Yüzde 4.58 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 565, 343 adet işlem
-
11:30IPEKE
Yüzde 9.94 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 800, 718 adet işlem
-
11:28XU100
Endeks 5, 117 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 15, 674.00 milyon TL de
-
11:28AKENR
Yüzde 4.79 oranında artışla 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 256, 843 adet işlem
-
11:27DOGUB
Yüzde 5.26 oranında artışla 22.42 lira fiyatla işlem gören hissede 658, 978 adet işlem