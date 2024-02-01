***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2024 17:06
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2019 - 07.05.2019 - 18.04.2019 - 15.11.2018 - 26.10.2018 - 27.08.2018 - 28.06.2018 - 07.05.2018 - 08.03.2018-23.02.2018 - 25.12.2017 - 26.10.2017 - 15.09.2017 - 17.07.2017 - 18.05.2017 - 11.04.2017 - 10.02.2017 - 12.12.2016 - 14.10.2016 - 15.04.2016 - 29.01.2016 - 02.10.2015 - 10.04.2015 - 26.11.2014 - 13.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Davaya ilişkin olarak Mahkemece verilen davanın reddi kararına karşı davacı tarafça yapılan istinaf başvurusunun, temyiz yolu açık olmak üzere, esastan reddine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246155
BIST