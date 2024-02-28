***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.11.2019 - 07.05.2019 - 18.04.2019 - 15.11.2018 - 26.10.2018 - 27.08.2018 - 28.06.2018 - 07.05.2018 - 08.03.2018-23.02.2018 - 25.12.2017 - 26.10.2017 - 15.09.2017 - 17.07.2017 - 18.05.2017 - 11.04.2017 - 10.02.2017 - 12.12.2016 - 14.10.2016 - 15.04.2016 - 29.01.2016 - 02.10.2015 - 10.04.2015 - 26.11.2014 - 13.10.2020 - 01.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDavaya ilişkin olarak Mahkeme'nin davayı ret kararına karşı davacının istinaf başvurusunun esastan reddi kararı davacı tarafça temyiz edilmiş olup davalılarca temyize cevap verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252721BIST