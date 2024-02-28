***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2024 17:05
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2019 - 07.05.2019 - 18.04.2019 - 15.11.2018 - 26.10.2018 - 27.08.2018 - 28.06.2018 - 07.05.2018 - 08.03.2018-23.02.2018 - 25.12.2017 - 26.10.2017 - 15.09.2017 - 17.07.2017 - 18.05.2017 - 11.04.2017 - 10.02.2017 - 12.12.2016 - 14.10.2016 - 15.04.2016 - 29.01.2016 - 02.10.2015 - 10.04.2015 - 26.11.2014 - 13.10.2020 - 01.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Davaya ilişkin olarak Mahkeme'nin davayı ret kararına karşı davacının istinaf başvurusunun esastan reddi kararı davacı tarafça temyiz edilmiş olup davalılarca temyize cevap verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252721
BIST
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18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0492
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0316
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.038,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,17
|Açılış
|: 2.038,18
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.497.060
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|355.268.405
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.550.226
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|416.051.377
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.148.435
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|952.880.524
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|3.880.686
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|8.161.470
|% -10,00
|
|UFUK
|238,50
|9.124.773
|% -10,00
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.492.854
|% -9,98
|
|EREGL
|46,94
|22.743.303.631
|% -0,04
|
|THYAO
|278,00
|10.060.124.260
|% -0,80
|
|PGSUS
|859,00
|4.584.029.619
|% 3,68
|
|REEDR
|63,30
|4.309.624.157
|% -9,44
|
|TUPRS
|161,20
|4.203.061.593
|% 0,62
|
|EREGL
|46,94
|22.743.303.631
|% -0,04
|
|EKGYO
|11,21
|3.255.568.177
|% -0,80
|
|ZOREN
|5,42
|1.518.580.403
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,90
|2.687.797.997
|% -2,42
|
|ADESE
|2,85
|370.473.472
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1887
|31,1921
|% 0,16
|
|Euro
|33,8191
|33,8287
|% 0,06
|
|Sterlin
|39,3151
|39,5122
|% -0,15
|
|Frank
|35,2777
|35,4902
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2904
|8,3320
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|879,00
|880,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|927,56
|935,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,91
|82,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,09
|2.031,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC