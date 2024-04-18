***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2024 09:44
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında görev taksimi yapılmıştır. Buna göre Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Raif Ali Dinçkök, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın İhsan Gökşin Durusoy, seçilmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274264
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|DERIM
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|VERUS
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|UZERB
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|ULUFA
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|RYGYO
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|4.943.407.947
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|YKBNK
|31,34
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|% 2,49
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|AKBNK
|58,30
|2.065.112.573
|% 4,01
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|PGSUS
|863,00
|1.894.808.826
|% 2,80
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|ISCTR
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|1.583.531.722
|% 1,31
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|ZOREN
|5,97
|1.092.351.987
|% 1,88
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|ISCTR
|12,42
|1.583.531.722
|% 1,31
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|ENTRA
|14,20
|1.538.061.437
|% 1,43
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|IHGZT
|1,27
|98.510.261
|% 9,48
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|YKBNK
|31,34
|2.155.015.090
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|13:02
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|% 0,30
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|Sterlin
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|% -0,53
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|13:02
|Alış
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