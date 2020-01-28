***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 425.000.000Mevcut Sermaye (TL) 185.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 323.750.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviAKSA, TRAAKSAW91E1 185.000.000 138.750.000,000 75,00000 AKSA, TRAAKSAW91E1 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 185.000.000 138.750.000,000 75,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 138.706.394,23Diğer (TL) 43.605,77Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek OnaySPK Onay Tarihi 10.01.2020Ek Açıklamalar10 Ocak 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından onay verilen bedelsiz sermaye artışımıza ilişkin olarak güncellenmesi gereken esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgeleri için SPK'ya başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.SaygılarımızlaÖzel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814946BIST