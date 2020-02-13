***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









şlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 13.02.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 13.02.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 185.000.000 TL'den 323.750.000 TL'ye artırılması, Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.02.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.SaygılarımızlaÖzel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818907BIST