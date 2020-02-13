***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.02.2020 18:38
şlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 13.02.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 13.02.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 185.000.000 TL'den 323.750.000 TL'ye artırılması, Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.02.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818907
BIST
18:05120.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 491,79
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
18:056,0424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,0580
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|Önceki Kapanış
|: 6,0450
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6,0653
En Düşük
6,0352
18:056,5544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0226
|Açılış
|: 6,5780
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|Önceki Kapanış
|: 6,5940
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6,5991
En Düşük
6,5503
18:05306,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,51
|Açılış
|: 306,16
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|274.400.032
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.606.729
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.564.350
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.907.404
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.681.282
|% 14,63
|
|ESCOM
|3,66
|121.652.693
|% -8,96
|
|GYHOL
|27,00
|3.688.736
|% -8,29
|
|ERSU
|3,72
|8.785.612
|% -7,23
|
|IHGZT
|4,10
|191.246
|% -6,82
|
|SALIX
|5,66
|175.571
|% -6,45
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|ASELS
|28,22
|1.407.907.923
|% 0,79
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|TUPRS
|112,00
|794.011.641
|% -2,61
|
|SASA
|10,39
|614.573.782
|% 8,80
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|ISGYO
|2,07
|398.689.024
|% 8,38
|
|IHLGM
|1,36
|239.874.490
|% 3,03
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|GSRAY
|2,40
|361.249.015
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8632
|7,9026
|% 0,66
|
|Frank
|6,1482
|6,1852
|% -0,16
|
|Riyal
|1,6063
|1,6143
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|9,19
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
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|B. Petrol
|56,15
|56,15
|0,36
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