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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.03.2020 14:53
GÜNCEL HABERLER



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 323750000 TRY 100 - İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industrie SAE Tekstil 100000000 99835000 EGP 99,835 Bağlı Ortaklık
DowAksa Advanced Composites Holdings BV Yatırım 1841589 920795 EUR 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. Karbon Elyaf ve İleri Kompozit Malzeme üretimi 382500000 0 TRY 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır)
DowAksa Switzerland GmbH Yönetim Şirketi 100000 0 CHF 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır)
DowAksa USA LLC Kimya 7300000 0 USD 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır)
Nanotechnology Centre of Composites Kimya - Ar-Ge 40395000 0 RUB 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %16,67 sahiplik oranı bulunmaktadır)
DowAksa Deutschland GmbH Yatırım 25000 0 EUR 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 sahiplik oranı bulunmaktadır)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824162


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKGYO 3,22 22.643.463 % 15,83  
OZBAL 2,07 12.250.965 % 15,00  
OYAYO 5,88 3.291.930 % 14,84  
TKNSA 8,90 211.755.903 % 10,29  
CRFSA 7,55 64.797.958 % 9,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7531 7,7920 % -0,50  
Frank 6,3318 6,3699 % -0,45  
Riyal 1,6149 1,6230 % -0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.646 10,35  
Altın Gr. 321 321 -0,09  
Cumhuriyet 2.131 2.163 30,00  
Tam 2.118 2.171 27,75  
Yarım 1.024 1.050 13,42  
Çeyrek 513 525 6,71  
Gümüş.Ons 17,26 17,28 0,12  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,00  
B. Petrol 52,59 52,59 0,73  
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