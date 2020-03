***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 0,01 TRY 323750000 TRY 100 - İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAksa Egypt Acrylic Fiber Industrie SAE Tekstil 100000000 99835000 EGP 99,835 Bağlı OrtaklıkDowAksa Advanced Composites Holdings BV Yatırım 1841589 920795 EUR 50 Müşterek Yönetime Tabi OrtaklıkDowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. Karbon Elyaf ve İleri Kompozit Malzeme üretimi 382500000 0 TRY 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır)DowAksa Switzerland GmbH Yönetim Şirketi 100000 0 CHF 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır)DowAksa USA LLC Kimya 7300000 0 USD 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır)Nanotechnology Centre of Composites Kimya - Ar-Ge 40395000 0 RUB 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %16,67 sahiplik oranı bulunmaktadır)DowAksa Deutschland GmbH Yatırım 25000 0 EUR 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 sahiplik oranı bulunmaktadır)