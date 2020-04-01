***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRAİF ALİ DİNÇKÖK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Başkanı Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği / Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı / Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilNİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilAHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı / Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği/ United Nations Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı / International Paper Co. Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilİZER LODRİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Emboy Yüntaş Tekstil San. Tic. A.Ş. Yönetim kurulu Başkanlığı - Emniyet Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim kurulu Başkanlığı Bağımsız Üye DeğilALİZE DİNÇKÖK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği / Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı / Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilCENGİZ TAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Akkök Holding İcra Kurulu Üyeliği / Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri / Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası?nda Yönetim Kurulu İkinci Başkanı / Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilİLKNUR GÜR URALCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Kimyager 03.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Almanya?da kendi kurduğu şirkette yatırımcı konumundadır ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824329 DeğerlendirildiLALE DEVELİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 01.04.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim danışmanlığı / Üniversite Öğretim Üyeliği / Mentorluk Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824329 DeğerlendirildiKAMİL BATUR ŞULEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 01.04.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824329 Değerlendirildihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833974BIST