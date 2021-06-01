***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2021 16:20
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nilüfer Dinçkök Çiftçi 25633035 TRY 7,92
Ömer Dinçkök 23069812 TRY 7,13
İzer Lodrik 23966505 TRY 7,40
Vedat Lodrik 23917834 TRY 7,39
Raif Ali Dinçkök 17088749 TRY 5,28
Tülin Lodrik 15961446 TRY 4,93
Alize Dinçkök 14952656 TRY 4,62
Alina Dinçkök 10680468 TRY 3,30
Melis Gürsoy 8544419 TRY 2,64
Mehmet Emin Çiftçi 8544419 TRY 2,64
Ayça Dinçkök 6408281 TRY 1,98
Gamze Dinçkök Yücaoğlu 6408281 TRY 1,98
Mutlu Dinçkök 6408281 TRY 1,98
Ayşegül Dinçkök 427219 TRY 0,13
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CENGİZ TAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Endüstri Mühendisi - Akkök Holding Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
SABRİ ARCA İştirakler ve Özel Projeler Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme Direktörü Akkök Holding Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
ABDULLAH OCAK Tedarik Zinciri ve Yatırım Direktörü Makine Mühendisi Yatırım ve Bakım Direktörü, Yatırım Direktörü, Enerji İşletme ve Yardımcı İşletmeler Müdürü
AYDIN FETHİ BAYTAN İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Bilgisayar Mühendisi Satınalma Direktörü, İnsan Kaynakları, Kurumsal Gelişim ve Satınalma Direktörü Yalkim (Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas) OSB Yönetim Kurulu Üyesi
CEYHAN ARIK Enerji ve Yardımcı İşletmeler Direktörü Endüstri Mühendisi Enerji Direktörü, Yatırım Direktörü, Yatırım Müdürü
DİDEM TUNÇBİLEK İş Geliştirme Direktörü Kimya Mühendisi Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme (Teknik Elyaflar) Direktörü, Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme (Teknik Elyaflar) Müdürü
ERDİNÇ KAZAK Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bütçe ve Maliyet Muhasebesi Müdürü, Muhasebe ve Raporlama Müdürü Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Yalkim OSB Yönetim Kurulu Üyesi
GÜRCAN KOMAN Fabrika Direktörü Kimya Mühendisi Kimya Direktörü
HAYDAR İNAN Tekstil Direktörü Endüstri Mühendisi Tedarik Zinciri Direktörü, Lojistik ve Planlama Direktörü Akkök Holding Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
SERHAN BELENER Acryluna Pazarlama&Satış Direktörlüğü Yönetici Pazarlama ve Satış (Akrilik Elyaflar) Direktörü, Pazarlama ve Satış (Akrilik Elyaflar) Müdürü Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, CIRFS (Avrupa Sentetik Elyafçılar Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939348
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