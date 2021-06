***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Nilüfer Dinçkök Çiftçi 25633035 TRY 7,92Ömer Dinçkök 23069812 TRY 7,13İzer Lodrik 23966505 TRY 7,40Vedat Lodrik 23917834 TRY 7,39Raif Ali Dinçkök 17088749 TRY 5,28Tülin Lodrik 15961446 TRY 4,93Alize Dinçkök 14952656 TRY 4,62Alina Dinçkök 10680468 TRY 3,30Melis Gürsoy 8544419 TRY 2,64Mehmet Emin Çiftçi 8544419 TRY 2,64Ayça Dinçkök 6408281 TRY 1,98Gamze Dinçkök Yücaoğlu 6408281 TRY 1,98Mutlu Dinçkök 6408281 TRY 1,98Ayşegül Dinçkök 427219 TRY 0,13Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCENGİZ TAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Endüstri Mühendisi - Akkök Holding Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyelikleriSABRİ ARCA İştirakler ve Özel Projeler Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme Direktörü Akkök Holding Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyelikleriABDULLAH OCAK Tedarik Zinciri ve Yatırım Direktörü Makine Mühendisi Yatırım ve Bakım Direktörü, Yatırım Direktörü, Enerji İşletme ve Yardımcı İşletmeler MüdürüAYDIN FETHİ BAYTAN İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Bilgisayar Mühendisi Satınalma Direktörü, İnsan Kaynakları, Kurumsal Gelişim ve Satınalma Direktörü Yalkim (Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas) OSB Yönetim Kurulu ÜyesiCEYHAN ARIK Enerji ve Yardımcı İşletmeler Direktörü Endüstri Mühendisi Enerji Direktörü, Yatırım Direktörü, Yatırım MüdürüDİDEM TUNÇBİLEK İş Geliştirme Direktörü Kimya Mühendisi Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme (Teknik Elyaflar) Direktörü, Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme (Teknik Elyaflar) MüdürüERDİNÇ KAZAK Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bütçe ve Maliyet Muhasebesi Müdürü, Muhasebe ve Raporlama Müdürü Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Yalkim OSB Yönetim Kurulu ÜyesiGÜRCAN KOMAN Fabrika Direktörü Kimya Mühendisi Kimya DirektörüHAYDAR İNAN Tekstil Direktörü Endüstri Mühendisi Tedarik Zinciri Direktörü, Lojistik ve Planlama Direktörü Akkök Holding Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyelikleriSERHAN BELENER Acryluna Pazarlama&Satış Direktörlüğü Yönetici Pazarlama ve Satış (Akrilik Elyaflar) Direktörü, Pazarlama ve Satış (Akrilik Elyaflar) Müdürü Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, CIRFS (Avrupa Sentetik Elyafçılar Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi