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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2021 19:48



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industrie SAE Tekstil 100000000 99835000 EGP 99,835 Bağlı Ortaklık
DowAksa Advanced Composites Holdings BV Yatırım 1841589 920795 EUR 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. Karbon Elyaf ve İleri Kompozit Malzeme üretimi 382500000 0 TRY 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır)
DowAksa Switzerland GmbH Yönetim Şirketi 100000 0 CHF 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır)
DowAksa USA LLC Kimya 7300000 0 USD 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır)
Nanotechnology Centre of Composites Kimya - Ar-Ge 40395000 0 RUB 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %16,67 sahiplik oranı bulunmaktadır)
DowAksa Deutschland GmbH Yatırım 25000 0 EUR 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 sahiplik oranı bulunmaktadır)
Dowaksa Rus LLC. Kimya 1000000 0 RUB 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 sahiplik oranı bulunmaktadır)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967213


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KERVN 0,88 4.181.380 % 10,00  
NUGYO 12,43 18.050.185 % 10,00  
DOBUR 26,40 3.958.348 % 10,00  
KTSKR 39,94 291.935.567 % 9,97  
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Frank 9,5301 9,5875 % 0,19  
Riyal 2,3604 2,3722 % 0,16  
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Altın Ons 1.764 1.764 4,01  
Altın Gr. 503 504 1,92  
Cumhuriyet 3.330 3.381 26,00  
Tam 3.314 3.397 24,71  
Yarım 1.602 1.643 11,95  
Çeyrek 803 822 5,98  
Gümüş.Ons 22,62 22,64 0,00  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,01  
B. Petrol 80,94 80,94 -1,62  
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