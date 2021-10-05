***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.10.2021 19:48
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industrie SAE Tekstil 100000000 99835000 EGP 99,835 Bağlı Ortaklık
DowAksa Advanced Composites Holdings BV Yatırım 1841589 920795 EUR 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. Karbon Elyaf ve İleri Kompozit Malzeme üretimi 382500000 0 TRY 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır)
DowAksa Switzerland GmbH Yönetim Şirketi 100000 0 CHF 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır)
DowAksa USA LLC Kimya 7300000 0 USD 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır)
Nanotechnology Centre of Composites Kimya - Ar-Ge 40395000 0 RUB 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %16,67 sahiplik oranı bulunmaktadır)
DowAksa Deutschland GmbH Yatırım 25000 0 EUR 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 sahiplik oranı bulunmaktadır)
Dowaksa Rus LLC. Kimya 1000000 0 RUB 0 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 sahiplik oranı bulunmaktadır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967213
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:058,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0132
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
18:0510,2749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0178
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2453
18:05503,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,04
|Açılış
|: 503,70
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,22
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|15,84
|3.866.623
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.181.380
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.050.185
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.958.348
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.935.567
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.575.753
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,08
|53.292.324
|% -7,56
|
|RALYH
|4,18
|4.136.798
|% -7,32
|
|MARTI
|1,41
|31.726.449
|% -7,24
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% -1,57
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8808
|8,8888
|% 0,23
|
|Euro
|10,2624
|10,2782
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,0228
|12,0831
|% -0,17
|
|Frank
|9,5301
|9,5875
|% 0,19
|
|Riyal
|2,3604
|2,3722
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|4,01
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,92
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,64
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,01
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|-1,62
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
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17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
-
17:55
PAMEL, MERIT, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında