***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.12.2021 13:51
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CENGİZ TAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Endüstri Mühendisi - Akkök Holding Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
SABRİ ARCA İştirakler ve Özel Projeler Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme Direktörü Akkök Holding Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
ABDULLAH OCAK Tedarik Zinciri Direktörü Makine Mühendisi Yatırım ve Bakım Direktörü, Yatırım Direktörü, Enerji İşletme ve Yardımcı İşletmeler Müdürü
CEYHAN ARIK Enerji ve Yardımcı İşletmeler Direktörü Endüstri Mühendisi Enerji Direktörü, Yatırım Direktörü, Yatırım Müdürü
DİDEM TUNÇBİLEK İş Geliştirme Direktörü Kimya Mühendisi Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme (Teknik Elyaflar) Direktörü, Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme (Teknik Elyaflar) Müdürü
ERDİNÇ KAZAK Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bütçe ve Maliyet Muhasebesi Müdürü, Muhasebe ve Raporlama Müdürü Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Yalkim OSB Yönetim Kurulu Üyesi
GÜRCAN KOMAN Fabrika Direktörü Kimya Mühendisi Kimya Direktörü
HAYDAR İNAN Tekstil Direktörü Endüstri Mühendisi Tedarik Zinciri Direktörü, Lojistik ve Planlama Direktörü Akkök Holding Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
SERHAN BELENER Acryluna Pazarlama&Satış Direktörlüğü Yönetici Pazarlama ve Satış (Akrilik Elyaflar) Direktörü, Pazarlama ve Satış (Akrilik Elyaflar) Müdürü Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, CIRFS (Avrupa Sentetik Elyafçılar Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi
YAREM BAŞAK ÇİMEN İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Kimya Mühendisi Kurumsal Gelişim Müdürü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987410
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