***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziMerkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No : 34 Çiftlikköy YalovaYeni Şirket MerkeziMerkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy YalovaDeğişiklik Tarihi24/02/2021AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Tarafından,1. Şirket'in üretim tesisleri ve merkezinin bulunduğu adrese konu cadde isminin değişmesi sebebi ile Bu amaçla Esas sözleşme'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesinin ve Şirket'in mevcut 425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 650.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Esas Sözleşme'nin ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline,2. Esas sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,3. İşbu tadil kararının şirketimizin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu aydınlatma platformu (KAP")'nda duyurulmasına ve tadil tasarısının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasınakarar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912239BIST