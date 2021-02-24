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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

24.02.2021 16:49



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No : 34 Çiftlikköy Yalova
Yeni Şirket Merkezi
Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy Yalova
Değişiklik Tarihi
24/02/2021
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Tarafından,
1.   Şirket'in üretim tesisleri ve merkezinin bulunduğu adrese konu cadde isminin değişmesi sebebi ile Bu amaçla Esas sözleşme'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesinin ve Şirket'in mevcut 425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 650.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Esas Sözleşme'nin ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline,
 
2.   Esas sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,
 
3.   İşbu tadil kararının şirketimizin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu aydınlatma platformu (KAP")'nda duyurulmasına ve tadil tasarısının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına
 
            
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur. 
Saygılarımızla. 
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912239


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DOBUR 20,24 3.129.933 % 10,00  
CASA 195,80 1.370.796 % 10,00  
PKENT 1.760,00 6.349.167 % 10,00  
ISBTR 42.086,00 946.859 % 10,00  
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Altın Gr. 415 415 2,56  
Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
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Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,05  
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