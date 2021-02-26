***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
26.02.2021 16:02
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No : 34 Çiftlikköy Yalova
Yeni Şirket Merkezi
Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy Yalova
Değişiklik Tarihi
24/02/2021
Açıklamalar
Esas sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için 26 Şubat 2021 tarihinde başvurulmuştur
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913316
BIST
15:471.472
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -15,93
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:477,4432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0905
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:479,0232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0668
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
15:47419,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,41
|Açılış
|: 419,95
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:47
|EGGUB
|224,70
|141.879.774
|% 9,99
|
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|29.011.620
|% 9,92
|
|BLCYT
|9,19
|57.034.583
|% 9,14
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,50
|1.604.216.593
|% 0,82
|
|KOZAL
|128,40
|1.334.068.260
|% 0,16
|
|GARAN
|8,94
|1.145.663.226
|% -1,54
|
|PETKM
|5,19
|826.928.176
|% -1,70
|
|SASA
|39,96
|782.070.217
|% -4,17
|
|EKGYO
|2,26
|706.525.846
|% -2,16
|
|TSKB
|1,67
|384.462.384
|% -2,91
|
|KARSN
|3,95
|698.923.679
|% -6,62
|
|PETKM
|5,19
|826.928.176
|% -1,70
|
|SKBNK
|1,31
|198.349.422
|% -3,68
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4404
|7,4432
|% 1,23
|
|Euro
|9,0156
|9,0232
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,2961
|10,3477
|% 0,27
|
|Frank
|8,1382
|8,1872
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9674
|1,9772
|% 0,65
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-11,12
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.788
|2.830
|28,00
|
|Tam
|2.777
|2.850
|35,01
|
|Yarım
|1.342
|1.378
|16,94
|
|Çeyrek
|673
|689
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,14
|65,14
|-0,98
|
Seans Raporu
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