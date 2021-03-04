***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
04.03.2021 21:30
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No : 34 Çiftlikköy Yalova
Yeni Şirket Merkezi
Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy Yalova
Değişiklik Tarihi
24/02/2021
Açıklamalar
Esas sözleşme'nin "Merkez ve Şubeler"başlıklı 4 nolu maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-2784 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.
Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915298
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1166
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5846
En Düşük
7,4026
18:059,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0820
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0891
En Düşük
8,9263
18:05412,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,57
|Açılış
|: 411,82
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
407,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|16,72
|165.519.315
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.029.490
|% 10,00
|
|ULUSE
|69,30
|10.163.225
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.559.339
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.495.538
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|31.080.535
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.442.870
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.583.622
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|194.859
|% -9,45
|
|YUNSA
|18,16
|140.377.243
|% -7,44
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|SISE
|7,68
|1.305.668.309
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|GARAN
|9,40
|1.288.072.283
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,43
|926.762.516
|% 0,00
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,35
|626.748.520
|% 0,90
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5498
|7,5621
|% 1,57
|
|Euro
|9,0453
|9,0685
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,4846
|10,5371
|% 1,21
|
|Frank
|8,1116
|8,1605
|% 0,60
|
|Riyal
|2,0120
|2,0220
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|-19,90
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,93
|66,93
|2,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
-
17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem