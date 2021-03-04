***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziMerkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No : 34 Çiftlikköy YalovaYeni Şirket MerkeziMerkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy YalovaDeğişiklik Tarihi24/02/2021AçıklamalarEsas sözleşme'nin "Merkez ve Şubeler"başlıklı 4 nolu maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-2784 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.SaygılarımızlaÖzel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915298BIST