***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
16.03.2021 22:08
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No : 34 Çiftlikköy Yalova
Yeni Şirket Merkezi
Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy Yalova
Değişiklik Tarihi
24/02/2021
Açıklamalar
Esas sözleşme'nin "Merkez ve Şubeler"başlıklı 4 nolu maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz EPDK'nın E-85780303-110.01.01.01 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı' nın E-50035491-431.02-00062199914 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.
Gerekli onayları tamamlanmış olan esas sözleşme tadil tasarısı onaylanmış hali ile yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918569
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0321
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0531
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05418,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,53
|Açılış
|: 418,00
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|5,17
|10.890.651
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.724.303
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.357.159
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.325.841
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.905
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|4.437.172
|% -9,97
|
|CASA
|152,40
|2.644.547
|% -9,93
|
|GRNYO
|3,36
|17.168.406
|% -7,69
|
|SERVE
|17,00
|566.528
|% -7,31
|
|EPLAS
|34,00
|8.923.620
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KOZAL
|126,30
|1.358.366.014
|% 2,27
|
|OTKAR
|439,10
|1.283.059.211
|% 0,71
|
|FROTO
|208,40
|1.070.454.706
|% 9,97
|
|THYAO
|14,74
|950.732.604
|% 0,34
|
|GSRAY
|4,14
|891.340.257
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,25
|476.524.886
|% 0,90
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,83
|935.721.183
|% 3,16
|
|TSKB
|1,71
|201.160.209
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4871
|7,5006
|% -0,43
|
|Euro
|8,9210
|8,9352
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,4068
|10,4590
|% -0,35
|
|Frank
|8,0901
|8,1388
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9970
|2,0070
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-0,28
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,94
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında