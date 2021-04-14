***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziMerkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No : 34 Çiftlikköy YalovaYeni Şirket MerkeziMerkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy YalovaDeğişiklik Tarihi24/02/2021AçıklamalarŞirketimizin Şirket Esas Sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadili tescil edilmiştirKamuoyunun bilgisine sunulur.SaygılarımızlaÖzel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928108BIST