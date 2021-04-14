***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
14.04.2021 16:46
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No : 34 Çiftlikköy Yalova
Yeni Şirket Merkezi
Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy Yalova
Değişiklik Tarihi
24/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin Şirket Esas Sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadili tescil edilmiştir
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928108
BIST
18:051.408
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
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|SONME
|36,10
|2.785.068
|% 9,99
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|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
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|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
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|BTCIM
|13,73
|8.356.750
|% 9,93
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|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
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|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
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|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
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|EPLAS
|28,46
|2.820.556
|% -9,99
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|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 2,91
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% -6,97
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% -2,62
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,75
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,0198
|8,0267
|% -0,55
|
|Euro
|9,6191
|9,6414
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,0298
|11,0851
|% -0,43
|
|Frank
|8,6668
|8,7190
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1328
|2,1435
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.767
|1.767
|30,19
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,55
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,09
|
|B. Petrol
|66,87
|66,87
|0,29
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