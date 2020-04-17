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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

17.04.2020 18:56
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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     17 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyeleri belirlenmiş ve Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin , Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına karar verilmiştir.
 
Komite üyeleri aşağıdaki şekildedir.
                                                                               Başkan                                 Üye                                       Üye
Denetimden Sorumlu Komite                   Kamil Batur Şulen            İlknur Gür Uralcan         
Kurumsal Yönetim Komitesi                       Lale Develioğlu                 Kamil Batur Şulen            Erdinç Kazak
      
Riskin Erken Saptanması Komitesi           İlknur Gür Uralcan          Lale Develioğlu                 Fırat Duman
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839111


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