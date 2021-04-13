***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.04.2021 16:36
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyeleri belirlenmiş ve Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin , Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına karar verilmiştir.
Komite üyeleri aşağıdaki şekildedir.
Başkan Üye Üye
Denetimden Sorumlu Komite Kamil Batur Şulen İlknur Gür Uralcan
Kurumsal Yönetim Komitesi Lale Develioğlu Kamil Batur Şulen Erdinç Kazak
Riskin Erken Saptanması Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927492
BIST
16:271.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.380
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|Önceki Kapanış
|: 1.376
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1.386
En Düşük
1.353
16:278,1549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,1400
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|Önceki Kapanış
|: 8,1300
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8,1754
En Düşük
8,1156
16:279,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 9,7050
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|Önceki Kapanış
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9,7442
En Düşük
9,6646
16:27456,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
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|Açılış
|: 456,93
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|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
457,33
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:27
|MTRKS
|49,56
|6.502.371
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.164.883
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.523.992
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.164.024
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|250.097.963
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|12.888.170
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.396.862
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,48
|1.619.168.576
|% 6,59
|
|GARAN
|6,68
|987.369.051
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,40
|638.060.304
|% 0,82
|
|FENER
|32,46
|592.918.453
|% 3,71
|
|THYAO
|11,75
|584.659.128
|% -1,84
|
|EKGYO
|1,78
|477.307.755
|% -2,20
|
|TSKB
|1,27
|288.002.414
|% -5,22
|
|YKBNK
|2,06
|451.937.961
|% -0,48
|
|GARAN
|6,68
|987.369.051
|% 0,91
|
|EREGL
|17,48
|1.619.168.576
|% 6,59
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1503
|8,1549
|% 0,07
|
|Euro
|9,7339
|9,7403
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,1629
|11,2189
|% -0,04
|
|Frank
|8,8098
|8,8629
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1689
|2,1797
|% 0,11
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|13,52
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|16,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|15,39
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|7,45
|
|Çeyrek
|729
|746
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,14
|
|B. Petrol
|63,85
|63,85
|0,57
|
Seans Raporu
16:27
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-
16:37TUREX
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.56 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 039 adet işlem
-
16:35EREGL
Yüzde 6.59 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 852, 464 adet işlem
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7 artarak (% 0.59 ) 1, 194
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16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MTRKS, TUREX, BJKAS, QUAGR, TKURU
-
16:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, KRTEK, ETYAT, BRKO, UMPAS, MERIT, SAYAS, SONME, ISKUR, UTPYA