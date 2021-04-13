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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

13.04.2021 16:36



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                           Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyeleri belirlenmiş ve Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin , Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına karar verilmiştir.
 
Komite üyeleri aşağıdaki şekildedir.
 
                                                                               Başkan                                 Üye                                       Üye
 
Denetimden Sorumlu Komite                   Kamil Batur Şulen            İlknur Gür Uralcan        
Kurumsal Yönetim Komitesi                       Lale Develioğlu             Kamil Batur Şulen            Erdinç Kazak
Riskin Erken Saptanması Komitesi    
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927492


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