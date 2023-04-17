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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

17.04.2023 09:59
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyeleri belirlenmiş ve Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin , Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına karar verilmiştir. Komite üyeleri aşağıdaki şekildedir.                                         Başkan    Üye        Üye Denetimden Sorumlu Komite  Kamil Batur Şulen Güler Aras Kurumsal Yönetim Komitesi      Güler Aras         Lale Develioğlu    Erdinç Kazak Riskin Erken Saptanması KomitesiLale DevelioğluKamil Batur ŞulenFırat Duman Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızla, Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139135


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