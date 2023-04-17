***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.04.2023 09:59
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyeleri belirlenmiş ve Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin , Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına karar verilmiştir. Komite üyeleri aşağıdaki şekildedir. Başkan Üye Üye Denetimden Sorumlu Komite Kamil Batur Şulen Güler Aras Kurumsal Yönetim Komitesi Güler Aras Lale Develioğlu Erdinç Kazak Riskin Erken Saptanması KomitesiLale DevelioğluKamil Batur ŞulenFırat Duman Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızla, Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139135
BIST
11:165.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 24,02
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:1619,3789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:1621,3278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0440
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:161.253,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,24
|Açılış
|: 1.253,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:14
|CVKMD
|139,70
|3.410.636
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.642.168.969
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|2.059.968
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.290.807.799
|% 9,99
|
|IPEKE
|32,08
|119.782.034
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|66.747.037
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,50
|13.571.730
|% -8,34
|
|LIDER
|111,20
|14.654.391
|% -7,33
|
|BURVA
|34,56
|23.854.436
|% -6,59
|
|BURCE
|69,95
|44.807.175
|% -6,36
|
|KOZAL
|24,64
|2.642.168.969
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.290.807.799
|% 9,99
|
|THYAO
|135,10
|1.046.916.650
|% 0,52
|
|GESAN
|83,35
|542.243.973
|% -2,97
|
|AKBNK
|17,90
|538.538.727
|% 1,88
|
|KOZAL
|24,64
|2.642.168.969
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,86
|314.128.786
|% -0,15
|
|SKBNK
|2,49
|97.249.091
|% 0,81
|
|ISCTR
|12,24
|423.872.758
|% 0,99
|
|ZOREN
|5,21
|159.591.198
|% 3,99
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3733
|19,3805
|% 0,16
|
|Euro
|21,3020
|21,3283
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,9743
|24,0945
|% 0,10
|
|Frank
|21,6045
|21,7347
|% 0,19
|
|Riyal
|5,1512
|5,1770
|% 0,15
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.012
|7,46
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|6,08
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.794
|8.884
|93,00
|
|Yarım
|4.295
|4.347
|45,00
|
|Çeyrek
|2.147
|2.174
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|0,14
|
|B. Petrol
|86,18
|86,18
|-0,13
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:28XU100
Endeks 5, 117 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 15, 674.00 milyon TL de
-
11:28AKENR
Yüzde 4.79 oranında artışla 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 256, 843 adet işlem
-
11:27DOGUB
Yüzde 5.26 oranında artışla 22.42 lira fiyatla işlem gören hissede 658, 978 adet işlem
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, FROTO, ENKAI
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 79 artarak (% 0.34 ) 4, 599