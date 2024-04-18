***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.04.2024 09:44
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyeleri belirlenmiş ve Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına karar verilmiştir. Komite üyeleri aşağıdaki şekildedir.
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan:
Kamil Batur Şulen
Üye:
Güler Aras
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan: Güler Aras
Üyeler: Lale Develioğlu,
Erdinç Kazak
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan: Lale Develioğlu Üyeler: Kamil Batur Şulen, Fırat Duman Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızla, Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274263
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