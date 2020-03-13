***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:05
***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828212
BIST
11:0796.064
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 2.424,30
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:076,2946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0227
|Açılış
|: 6,2870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:077,0460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0269
|Açılış
|: 7,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:07321,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,53
|Açılış
|: 321,89
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,10
|1.426.384
|% 8,23
|
|BJKAS
|1,65
|5.971.493
|% 7,84
|
|AKGRT
|5,17
|1.784.283
|% -13,55
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|25,04
|346.605.265
|% 2,79
|
|THYAO
|8,86
|279.834.266
|% 4,48
|
|GARAN
|9,24
|196.305.536
|% 5,72
|
|YKBNK
|2,24
|111.693.092
|% 5,16
|
|KRDMD
|2,05
|94.752.493
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,24
|111.693.092
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,19
|57.016.957
|% 3,48
|
|KRDMD
|2,05
|94.752.493
|% 2,50
|
|ODAS
|1,31
|60.036.925
|% -0,76
|
|TSKB
|0,97
|35.942.216
|% 5,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8986
|7,9382
|% -0,16
|
|Frank
|6,6342
|6,6742
|% -0,43
|
|Riyal
|1,6713
|1,6796
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,35
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,70
|15,73
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,79
|34,79
|1,57
|