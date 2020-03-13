***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:34
***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828598
BIST
15:4697.935
En Yüksek
|Değişim
|: 4,59%
|| 4.295,76
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
15:466,2938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0235
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:466,9962
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0767
|Açılış
|: 7,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:46322,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,28
|Açılış
|: 322,64
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|11.035.329
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|27.283.846
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|42.391.118
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.028.959
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|539.206
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,30
|5.920.212
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,08
|948.476.180
|% 7,06
|
|THYAO
|9,25
|851.235.650
|% 9,08
|
|GARAN
|9,30
|476.675.486
|% 6,41
|
|EREGL
|8,37
|296.399.498
|% 2,70
|
|KRDMD
|2,13
|289.195.481
|% 6,50
|
|ODAS
|1,39
|258.062.693
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,96
|140.907.999
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,13
|289.195.481
|% 6,50
|
|YKBNK
|2,26
|273.588.489
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|139.719.913
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8422
|7,8815
|% -0,87
|
|Frank
|6,5865
|6,6262
|% -1,15
|
|Riyal
|1,6726
|1,6810
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|11,80
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.164
|12,00
|
|Tam
|2.126
|2.179
|11,20
|
|Yarım
|1.028
|1.054
|5,42
|
|Çeyrek
|515
|527
|2,71
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,76
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,39
|35,39
|2,17
|
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