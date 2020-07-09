***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 17:06
***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858255
BIST
16:52118.582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -130,41
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
16:526,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
16:527,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
16:52400,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,24
|Açılış
|: 400,15
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.875.682
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.856.019
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.922.333
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|24.021.113
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|93.252.075
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.201.749
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.275.420
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.327.632
|% -9,67
|
|AYEN
|6,29
|28.705.701
|% -9,63
|
|EDIP
|2,44
|28.686.499
|% -9,29
|
|SISE
|6,62
|3.230.263.849
|% 3,92
|
|THYAO
|11,75
|1.517.091.848
|% 3,89
|
|TRKCM
|4,69
|1.213.271.023
|% 8,82
|
|EKGYO
|2,26
|1.117.012.621
|% -0,88
|
|ODAS
|2,71
|1.020.923.730
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|1.117.012.621
|% -0,88
|
|SISE
|6,62
|3.230.263.849
|% 3,92
|
|ODAS
|2,71
|1.020.923.730
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,69
|1.213.271.023
|% 8,82
|
|KRDMD
|3,23
|726.247.344
|% -1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6575
|8,7009
|% 0,40
|
|Frank
|7,2866
|7,3305
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|2,81
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|11,20
|
|Tam
|2.671
|2.685
|11,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|5,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,18
|0,05
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|-0,24
|