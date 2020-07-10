***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 10:04
***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858675
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
0
En Düşük
0
18:056,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
18:057,7329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0163
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7295
18:05396,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,43
|Açılış
|: 396,52
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|58,10
|99.403
|% 1,13
|
|OZGYO
|2,29
|101.050.460
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,48
|54.178.291
|% 0,00
|
|UMPAS
|0,77
|38.495
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,84
|110.382.482
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,29
|101.050.460
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,48
|54.178.291
|% 0,00
|
|UMPAS
|0,77
|38.495
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,84
|110.382.482
|% 0,00
|
|VAKFN
|2,88
|28.361.127
|% 0,00
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,00
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% 0,00
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,00
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6138
|8,6570
|% -0,14
|
|Frank
|7,2571
|7,3008
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-6,75
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.599
|-6,30
|
|Tam
|2.652
|2.666
|-6,40
|
|Yarım
|1.288
|1.304
|-3,20
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,57
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,74
|41,74
|-0,61
|