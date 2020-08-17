***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2020 10:22
***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869298
BIST
14:351.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:357,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3967
En Düşük
7,3558
14:358,7666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0527
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:35464,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,29
|Açılış
|: 464,40
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:35
|HUBVC
|16,94
|65.774.893
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.171.573
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.280.665
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.287.739
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.047.839
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|DEVA
|21,18
|112.195.412
|% -6,61
|
|ASELS
|17,46
|399.921.629
|% 1,10
|
|AKBNK
|5,02
|276.001.403
|% 1,83
|
|EREGL
|8,54
|115.290.340
|% -0,23
|
|DEVA
|21,14
|112.570.579
|% -6,79
|
|ARCLK
|21,72
|86.914.426
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,81
|475.698.987
|% 2,93
|
|GARAN
|6,98
|657.582.354
|% 2,95
|
|KARSN
|2,96
|248.468.146
|% -2,31
|
|AKBNK
|5,02
|276.001.403
|% 1,83
|
|GUSGR
|5,70
|243.754.427
|% -1,55
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3910
|7,3955
|% 0,52
|
|Euro
|8,7619
|8,7666
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,6448
|9,6932
|% 0,49
|
|Frank
|8,1037
|8,1525
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9659
|1,9758
|% 0,51
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|8,46
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,25
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.075
|3.152
|17,69
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|8,56
|
|Çeyrek
|746
|762
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,98
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|-0,18
|