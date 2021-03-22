***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 11:25
***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919607
BIST
12:441.393
En Yüksek
|Değişim
|: -8,91%
|| -136,17
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:447,8975
En Yüksek
|Değişim
|: 9,49%
|| 0,6844
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:449,4208
En Yüksek
|Değişim
|: 9,67%
|| 0,8305
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:44440,55
En Yüksek
|Değişim
|: 8,82%
|| 35,72
|Açılış
|: 441,25
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:42
|TRILC
|31,32
|104.684.199
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,00
|10.354.891
|% 6,64
|
|DOCO
|616,70
|68.362.617
|% 0,77
|
|BJKAS
|5,91
|203.511.812
|% 0,34
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|METUR
|29,16
|754.170
|% -10,00
|
|KONTR
|77,85
|22.692.444
|% -10,00
|
|ADESE
|2,70
|6.622.933
|% -10,00
|
|BIMAS
|64,80
|263.332.013
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|5.863.169
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.075.521.858
|% -9,93
|
|THYAO
|12,45
|488.549.601
|% -9,72
|
|FROTO
|205,60
|403.344.125
|% -9,98
|
|SISE
|6,95
|394.626.779
|% -9,74
|
|PETKM
|5,45
|347.543.253
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.075.521.858
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,90
|177.133.772
|% -9,52
|
|PETKM
|5,45
|347.543.253
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|145.154.574
|% -9,81
|
|SISE
|6,95
|394.626.779
|% -9,74
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9063
|7,9113
|% 9,68
|
|Euro
|9,4196
|9,4332
|% 9,81
|
|Sterlin
|10,9650
|11,0200
|% 9,94
|
|Frank
|8,5197
|8,5710
|% 10,19
|
|Riyal
|2,1089
|2,1195
|% 10,00
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-13,81
|
|Altın Gr.
|441
|442
|36,68
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.872
|2.950
|118,36
|
|Yarım
|1.388
|1.427
|57,26
|
|Çeyrek
|696
|714
|28,63
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,41
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-0,41
|