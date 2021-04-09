***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 15:52
***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926192
BIST
17:081.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -25,89
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
17:088,1757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0432
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1818
En Düşük
8,1219
17:089,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0141
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7328
En Düşük
9,6635
17:08457,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,85
|Açılış
|: 457,36
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler17:08
|TUREX
|14,52
|332.072
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.063.757
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|623.716
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|138.119.074
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.261.072
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|198.182.928
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.058.044
|% -9,81
|
|EREGL
|16,08
|1.116.108.990
|% 1,52
|
|BJKAS
|11,16
|934.000.068
|% 9,73
|
|GARAN
|6,66
|892.522.038
|% -1,48
|
|KRDMD
|7,17
|864.227.030
|% -3,50
|
|KOZAL
|115,00
|650.468.832
|% -2,54
|
|EKGYO
|1,88
|459.030.652
|% -2,59
|
|TSKB
|1,34
|293.080.197
|% -4,96
|
|DOHOL
|3,15
|599.065.936
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|316.671.540
|% -2,75
|
|GARAN
|6,66
|892.522.038
|% -1,48
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1746
|8,1757
|% 0,53
|
|Euro
|9,7236
|9,7308
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,1895
|11,2457
|% 0,43
|
|Frank
|8,7901
|8,8430
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1724
|2,1833
|% 0,45
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-14,51
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|-23,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-0,37
|