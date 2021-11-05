***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2021 14:17
***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975120
BIST
15:321.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.569
15:329,7262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0433
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
15:3211,2179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0083
|Açılış
|: 11,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1841
15:32559,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,93
|Açılış
|: 559,55
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler15:30
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.431,40
|154.759.404
|% 8,93
|
|RALYH
|8,84
|104.708.212
|% 7,67
|
|EUYO
|3,69
|2.920.334
|% 7,58
|
|MAGEN
|9,25
|358.353.756
|% 7,31
|
|BASGZ
|25,24
|3.679.967
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.624.358
|% -9,99
|
|IHAAS
|4,31
|54.692.246
|% -6,10
|
|KZBGY
|34,56
|31.024.881
|% -5,68
|
|GSRAY
|4,15
|238.540.332
|% -5,25
|
|THYAO
|17,56
|2.681.045.718
|% 3,48
|
|GARAN
|10,51
|1.433.222.458
|% 0,57
|
|TUPRS
|144,90
|703.471.946
|% 1,54
|
|KRDMD
|7,08
|507.485.986
|% -2,48
|
|EKGYO
|2,10
|485.604.954
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,10
|485.604.954
|% 2,44
|
|TSKB
|1,56
|354.787.134
|% 1,96
|
|THYAO
|17,56
|2.681.045.718
|% 3,48
|
|YKBNK
|2,96
|414.964.305
|% -0,67
|
|GARAN
|10,51
|1.433.222.458
|% 0,57
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7153
|9,7185
|% 0,37
|
|Euro
|11,2006
|11,2068
|% -0,17
|
|Sterlin
|13,0452
|13,1106
|% -0,06
|
|Frank
|10,5730
|10,6367
|% -0,11
|
|Riyal
|2,5832
|2,5961
|% 0,22
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,82
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.703
|3.759
|-11,00
|
|Tam
|3.689
|3.782
|-8,04
|
|Yarım
|1.783
|1.829
|-3,89
|
|Çeyrek
|894
|915
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,01
|
|B. Petrol
|81,08
|81,08
|0,54
|