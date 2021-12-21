***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:06
***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984962
BIST
11:061.831
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 26,60
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.817
11:0611,5548
En Yüksek
|Değişim
|: -5,21%
|| -0,6351
|Açılış
|: 11,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
11:0613,1234
En Yüksek
|Değişim
|: -5,18%
|| -0,7167
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
11:06665,04
En Yüksek
|Değişim
|: -6,04%
|| -42,76
|Açılış
|: 665,04
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
663,24
BIST En Aktif Hisseler11:04
|POLTK
|619,60
|9.803.694
|% 9,99
|
|TETMT
|379,20
|7.657.673
|% 9,98
|
|PENTA
|359,30
|15.812.333
|% 9,88
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.026.530
|% -9,93
|
|DOCO
|1.032,20
|29.740.916
|% -9,56
|
|DZGYO
|2,41
|16.398.878
|% -7,31
|
|PKENT
|7.002,00
|2.538.148
|% -6,64
|
|GARAN
|11,97
|1.190.798.825
|% 0,76
|
|SISE
|13,24
|664.113.224
|% -0,30
|
|EREGL
|25,92
|601.931.570
|% 1,89
|
|KRDMD
|9,22
|587.116.941
|% -0,86
|
|TUPRS
|146,10
|466.920.105
|% -2,40
|
|GARAN
|11,97
|1.190.798.825
|% 0,76
|
|YKBNK
|3,57
|335.230.040
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,22
|587.116.941
|% -0,86
|
|DOHOL
|2,82
|155.554.552
|% 1,44
|
|SISE
|13,24
|664.113.224
|% -0,30
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4952
|11,7217
|% -3,84
|
|Euro
|13,0425
|13,1998
|% -4,63
|
|Sterlin
|15,2591
|15,3356
|% -6,12
|
|Frank
|12,3919
|12,4666
|% -6,26
|
|Riyal
|3,0404
|3,0556
|% -6,15
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,70
|
|Altın Gr.
|677
|677
|-30,73
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,57
|8,58
|-0,38
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|-0,01
|