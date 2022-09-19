***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 17:07
***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064051
BIST
16:563.243
En Yüksek
|Değişim
|: -3,97%
|| -134,02
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.236
16:5618,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0456
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:5618,3383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0545
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:56979,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,55
|Açılış
|: 979,92
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:56
|SMRTG
|45,98
|108.828.876
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.089.875
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.523.967
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.416.365
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.660.903
|% 9,92
|
|HALKB
|8,95
|2.691.181.054
|% -9,96
|
|ISGYO
|15,38
|24.153.260
|% -9,95
|
|NTHOL
|9,95
|143.341.742
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.730.793
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.871.452
|% -9,86
|
|AKBNK
|11,29
|4.314.177.509
|% -7,38
|
|GARAN
|19,66
|3.943.060.004
|% -9,73
|
|ASELS
|30,50
|3.160.185.449
|% -9,76
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|AKBNK
|11,29
|4.314.177.509
|% -7,38
|
|ISCTR
|7,90
|2.584.190.261
|% -9,82
|
|HALKB
|8,95
|2.691.181.054
|% -9,96
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2911
|18,3012
|% 0,25
|
|Euro
|18,3032
|18,3383
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,7657
|20,8698
|% -0,10
|
|Frank
|18,8484
|18,9620
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8515
|4,8758
|% 0,16
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-9,47
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.751
|-12,00
|
|Tam
|6.673
|6.757
|45,00
|
|Yarım
|3.251
|3.291
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|-0,85
|
Seans Raporu
16:56
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