***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 17:00
***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080911
BIST
17:244.532
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -136,52
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:2418,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:2419,2523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0807
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:241.052,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,84
|Açılış
|: 1.052,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:22
|MEGAP
|6,49
|71.213.951
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.213.951
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|136.231.110
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.692.799
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|56.120.028
|% 9,99
|
|ELITE
|46,62
|57.635.432
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.758.569
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.297.426
|% -10,00
|
|KMPUR
|136,20
|208.874.017
|% -9,98
|
|SASA
|167,70
|1.327.962.536
|% -9,98
|
|THYAO
|107,20
|11.148.280.706
|% 2,49
|
|EREGL
|37,16
|6.836.407.991
|% 0,32
|
|ASELS
|41,16
|5.943.741.637
|% 3,31
|
|KONTR
|194,10
|4.450.587.739
|% -9,97
|
|KOZAL
|265,50
|3.505.776.103
|% 8,32
|
|EKGYO
|5,47
|1.995.606.688
|% -1,08
|
|ALBRK
|3,15
|1.102.528.282
|% 2,27
|
|VAKBN
|9,34
|3.304.408.475
|% -9,23
|
|YKBNK
|10,37
|3.337.860.273
|% -5,47
|
|HALKB
|9,42
|3.115.514.724
|% -8,37
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6098
|18,6158
|% 0,14
|
|Euro
|19,2351
|19,2504
|% -0,43
|
|Sterlin
|21,8753
|21,9850
|% -0,96
|
|Frank
|19,4789
|19,5963
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,17
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-13,90
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.004
|7.120
|-42,00
|
|Yarım
|3.401
|3.481
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.740
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|-0,31
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|-1,00
|
Seans Raporu
17:22
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17:35KAREL
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 917, 754 adet işlem
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17:33XU100
Endeks 4, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 75 altında . İşlem hacmi 101, 307.00 milyon TL de
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17:32HALKB
Yüzde -8.17 oranında düşüşle 9.44 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 336, 195 adet işlem
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17:30HKTM
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 100.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 757, 961 adet işlem
-
17:29GWIND
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 23.52 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 533, 598 adet işlem